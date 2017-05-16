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Война в Сирии
Война в Сирии

Жители Алеппо мечтают восстановить коллекцию ретроавтомобилей

08:2616.05.2017
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© NewsTeamПерейти в фотобанкГорожане во время уборки на улице в районе Аль Назирия в сирийском Алеппо. Архивное фотоГорожане во время уборки на улице в районе Аль Назирия в сирийском Алеппо. Архивное фото
© NewsTeam
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АЛЕППО (Сирия), 16 мая — РИА Новости. Коллекционеры старинных автомобилей из сирийского Алеппо мечтают отремонтировать свои раритеты – многие из них стоимостью в десятки тысяч долларов повреждены обстрелами боевиков.

Во время боев олдсмобиль приходилось перепрятывать

Акция Георгиевская ленточка. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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В Алеппо раздали георгиевские ленточки
Старинная машина останавливается на фоне знаменитой цитадели Алеппо, моргает фарами. Это раритетный "Олдсмобиль" 1960 года выпуска. Ее хозяин, коллекционер Хайрабит Нарсесян, уверен: его "Олдсмобиль" — такая же городская достопримечательность, как и старинная крепость. Он давно привык к повышенному интересу и журналистов, и простых туристов, и горожан.

"Моей любимице 57 лет… Я принял ее от своего отца. Даже если мне за каждый год дадут по тысяче долларов, я и то не буду думать о ее продаже. Абсолютно все детали оригинальные: восьмицилиндровый двигатель, свечи, гидроусилитель руля, кондиционер. Этот автомобиль — моя гордость. Такого нет ни у кого в Алеппо", — говорит Нарсесян.

Эта машина находится в прекрасном техническом состоянии и проедет еще не одну сотню километров по дорогам Сирии. Он пережил десятилетия эксплуатации, но вполне мог не пережить войну в самом Алеппо.

"Когда в городе шли бои, я очень боялся, что в нее попадет снаряд. Потому что снаряды падали буквально везде. Я ее постоянно прятал и перепрятывал в различных надежных местах. Если бы она пропала, то это была бы ужасная потеря. Ведь это все равно, что мой ребенок", — признается Нарсесян. Боевики могли украсть машину для продажи или просто уничтожить.

Без парт и учебников: школа в освобожденном от боевиков Алеппо
© REUTERS / Khalil AshawiСирийские школьники в северном Алеппо вернулись в полуразрушенное здание, которое боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) более двух лет использовали в качестве тюрьмы.Сирийские дети вернулись в школу в освобожденном городе Аль-Раи на севере Алеппо
© REUTERS / Khalil Ashawi
Сирийские школьники в северном Алеппо вернулись в полуразрушенное здание, которое боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) более двух лет использовали в качестве тюрьмы.
© REUTERS / Khalil AshawiДети сидят на ковриках, им раздали ручки и тетради, но в классах нет стульев и столов.Сирийские дети вернулись в школу в освобожденном городе Аль-Раи на севере Алеппо
© REUTERS / Khalil Ashawi
Дети сидят на ковриках, им раздали ручки и тетради, но в классах нет стульев и столов.
© REUTERS / Khalil AshawiОкна в школе разбиты, в стенах видны следы от пуль.Детская обувь в школу в освобожденном городе Аль-Раи на севере Алеппо
© REUTERS / Khalil Ashawi
Окна в школе разбиты, в стенах видны следы от пуль.
© REUTERS / Khalil AshawiВсего в школе в районе Аль-Рай 250 учеников от пяти до 15 лет, их обучают письму, математике и чтению.Сирийские дети вернулись в школу в освобожденном городе Аль-Раи на севере Алеппо
© REUTERS / Khalil Ashawi
Всего в школе в районе Аль-Рай 250 учеников от пяти до 15 лет, их обучают письму, математике и чтению.
© REUTERS / Khalil AshawiДва с половиной года назад в школе обучалось 500 детей. Затем ее захватили боевики.Сирийские дети вернулись в школу в освобожденном городе Аль-Раи на севере Алеппо
© REUTERS / Khalil Ashawi
Два с половиной года назад в школе обучалось 500 детей. Затем ее захватили боевики.
© REUTERS / Khalil AshawiВ школе работают волонтеры, которые учат детей и продолжают восстанавливать здание.Сирийские дети вернулись в школу в освобожденном городе Аль-Раи на севере Алеппо
© REUTERS / Khalil Ashawi
В школе работают волонтеры, которые учат детей и продолжают восстанавливать здание.
© REUTERS / Khalil AshawiУченики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).Сирийские дети вернулись в школу в освобожденном городе Аль-Раи на севере Алеппо
© REUTERS / Khalil Ashawi
Ученики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
© REUTERS / Khalil AshawiУченики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).Сирийские дети вернулись в школу в освобожденном городе Аль-Раи на севере Алеппо
© REUTERS / Khalil Ashawi
Ученики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
© REUTERS / Khalil AshawiУченики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).Сирийские дети вернулись в школу в освобожденном городе Аль-Раи на севере Алеппо
© REUTERS / Khalil Ashawi
Ученики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
© REUTERS / Khalil AshawiУченики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).Сирийские дети вернулись в школу в освобожденном городе Аль-Раи на севере Алеппо
© REUTERS / Khalil Ashawi
Ученики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
© REUTERS / Khalil AshawiУченики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).Сирийские дети вернулись в школу в освобожденном городе Аль-Раи на севере Алеппо
© REUTERS / Khalil Ashawi
Ученики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
© REUTERS / Khalil AshawiУченики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).Сирийские дети вернулись в школу в освобожденном городе Аль-Раи на севере Алеппо
© REUTERS / Khalil Ashawi
Ученики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
© REUTERS / Khalil AshawiВ одном из классов школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).Модель головы человека в школе в освобожденном городе Аль-Раи на севере Алеппо
© REUTERS / Khalil Ashawi
В одном из классов школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
© REUTERS / Khalil AshawiУченики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).Сирийские дети вернулись в школу в освобожденном городе Аль-Раи на севере Алеппо
© REUTERS / Khalil Ashawi
Ученики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
© REUTERS / Khalil AshawiУченик школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).Сирийские дети вернулись в школу в освобожденном городе Аль-Раи на севере Алеппо
© REUTERS / Khalil Ashawi
Ученик школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
© REUTERS / Khalil AshawiУченики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).Сирийские дети вернулись в школу в освобожденном городе Аль-Раи на севере Алеппо
© REUTERS / Khalil Ashawi
Ученики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
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Автораритеты превратились в автохлам

Разрушенные здания на одной из улиц в провинции Алеппо. Архивное фото
© Sputnik / Мохамад Маруф
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В Алеппо 12 тысяч беженцев возвращаются в освобожденные деревни
Его собрату по увлечению, коллекционеру Мухаммаду Анису, не повезло. Многие машины из его собрания серьезно пострадали. Например, "Меркури Монтклер Фаэтон" — весь в дырах от осколков. "Кадилак" 1947 года выпуска, на котором после освобождения Сирии от французов ездил президент страны Шукри аль-Куатли – сейчас у него выбиты стекла. В раритетный "Гудзон", выпускать которые прекратили в пятидесятых, попали пули. Мухаммад растерянно ходит между своими железными питомцами и сокрушается: не уберег, не углядел.

"У меня сердце обливается кровью, когда я вижу мои машины в таком состоянии, — признается он. "Я влюбился в машины, когда еще был совсем маленький. У моего отца была машина 1947-го года, и я готов был рвать на себе одежду, лишь бы только меня посадили за руль. Я хочу восстановить эти машины и передать их моим детям", — добавил он.

У каждого экспоната — своя даже не история, а душа, которая помнит предыдущих владельцев. Некоторые автомобили Мухаммад выкупил у представителей королевских семей стран Ближнего Востока и Персидского залива. Перелистывая глянцевый буклет, хозяин коллекции показывает, как автомобили выглядели до захвата Восточного Алеппо исламистами: "Шевроле", "Гудзоны", "Фольцвагены", "Ситроены". Многие из них превратились в металлолом. Восстановить их будет очень трудно. Но Анис не сдается – ничто не заставит коллекционера порезать его машины на металл, как раньше никакие деньги не могли заставить продать хотя бы один экземпляр.

Возвращение жизни на улицы Алеппо
© REUTERS / Ali HashishoАлеппо был в декабре освобожден от вооруженных группировок оппозиции и с тех пор находится под контролем сирийских правительственных сил.Жизнь в Алеппо
© REUTERS / Ali Hashisho
Алеппо был в декабре освобожден от вооруженных группировок оппозиции и с тех пор находится под контролем сирийских правительственных сил.
© REUTERS / Omar SanadikiУходя из города, террористы разрушили многие объекты инфраструктуры, а также оставили после себя большое количество мин.Город Алеппо
© REUTERS / Omar Sanadiki
Уходя из города, террористы разрушили многие объекты инфраструктуры, а также оставили после себя большое количество мин.
© REUTERS / Ali HashishoГубернатор провинции Алеппо Хусейн Дияб назвал ужасающим масштаб этих разрушений, однако отметил, что сейчас город постепенно возвращается к нормальной жизни.Жизнь в Алеппо
© REUTERS / Ali Hashisho
Губернатор провинции Алеппо Хусейн Дияб назвал ужасающим масштаб этих разрушений, однако отметил, что сейчас город постепенно возвращается к нормальной жизни.
© REUTERS / Ali HashishoКладбище в Алеппо.Кладбище в городе Алеппо
© REUTERS / Ali Hashisho
Кладбище в Алеппо.
© REUTERS / Ali HashishoНа одной из разрушенных улиц Алеппо.Жизнь в Алеппо
© REUTERS / Ali Hashisho
На одной из разрушенных улиц Алеппо.
© REUTERS / Ali HashishoВо многих районах Алеппо уже возобновлено электроснабжение и организована подача воды.Жизнь в Алеппо
© REUTERS / Ali Hashisho
Во многих районах Алеппо уже возобновлено электроснабжение и организована подача воды.
© REUTERS / Ali HashishoРоссийские военные специалисты разминировали в районе Алеппо десятки километров дорог и сотни гектаров территорий.Жизнь в Алеппо
© REUTERS / Ali Hashisho
Российские военные специалисты разминировали в районе Алеппо десятки километров дорог и сотни гектаров территорий.
© REUTERS / Ali HashishoЖенщина с хлебом на улице в Алеппо.Женщина держит лепешки в городе Алеппо
© REUTERS / Ali Hashisho
Женщина с хлебом на улице в Алеппо.
© REUTERS / Omar SanadikiНа одной из улиц Алеппо.Жизнь в Алеппо
© REUTERS / Omar Sanadiki
На одной из улиц Алеппо.
© REUTERS / Ali HashishoВ Алеппо было восстановлено железнодорожное сообщение. Первый поезд прошел 25 января через освобожденные от боевиков районы от станции "Джибрин" до Багдада.Жизнь в Алеппо
© REUTERS / Ali Hashisho
В Алеппо было восстановлено железнодорожное сообщение. Первый поезд прошел 25 января через освобожденные от боевиков районы от станции "Джибрин" до Багдада.
© REUTERS / Ali HashishoДети сидят на уроке в восстановленной школе.Дети на уроке в городе Алеппо
© REUTERS / Ali Hashisho
Дети сидят на уроке в восстановленной школе.
© REUTERS / Ali HashishoЖенщина идет по одной из улиц Алеппо.Жизнь в Алеппо
© REUTERS / Ali Hashisho
Женщина идет по одной из улиц Алеппо.
© REUTERS / Omar SanadikiМужчина разбирает завалы в своем разрушенном магазине.Жизнь в Алеппо
© REUTERS / Omar Sanadiki
Мужчина разбирает завалы в своем разрушенном магазине.
© REUTERS / Ali HashishoРазрушенное здание в Алеппо.Город Алеппо
© REUTERS / Ali Hashisho
Разрушенное здание в Алеппо.
© REUTERS / Omar SanadikiАдминистрация Алеппо постоянно ведет восстановительные работы, что быстрее вернуть город к довоенной жизни.Город Алеппо
© REUTERS / Omar Sanadiki
Администрация Алеппо постоянно ведет восстановительные работы, что быстрее вернуть город к довоенной жизни.
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План — организовать музей

Панорама Алеппо, Сирия. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar
Город-феникс: как жители поднимают Алеппо из руин
Во время освобождения Алеппо коллекция Аниса попала на глаза некому французскому журналисту. Он очень хотел услышать, что машины пострадали от действий авиации. Все закончилось тем, что коллекционер и его соседи чуть не выгнали журналиста.

"Французский корреспондент стал задавать мне наводящие вопросы: ну скажите, ведь это же русские самолеты разбомбили автомобили. Я тогда разгневался и говорю ему: посмотрите на дома. Здесь они целые. Неужели вы думаете, что самолет способен уничтожить коллекцию машин и не тронуть дом?!" — возмущается сосед Аниса, Нихад Султан. Мужчины сказали французу, что он "некультурный человек", но разрешили посмотреть автопарк, только когда он сменил тему.

В районе, где живет Анис, давно не стреляют. А это значит, что пришло время думать, что делать с железными останками. Анис рассказывает, что у него есть план: найти инвестора, который займется наиболее сохранившимися машинами, чтобы со временем превратить их в городской музей автостарины. А если какую-то дырку не удастся залатать — то пусть напоминает посетителям музея, что пришлось пережить в Алеппо и машинам, и их владельцам.

Работа Международного противоминного центра в Алеппо
© РИА Новости . Министерство обороны РФПерейти в фотобанкРоссийские военнослужащие в течение двух с половиной месяцев работали над разминированием Алеппо.Российские военные инженеры Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ в Алеппо
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Российские военнослужащие в течение двух с половиной месяцев работали над разминированием Алеппо.
© РИА Новости . Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВсего военные саперы очистили 2956 гектаров территории, 945 километров дорог, более 4,5 тысяч зданий и сооружений.Российские военные инженеры Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ в Алеппо
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Всего военные саперы очистили 2956 гектаров территории, 945 километров дорог, более 4,5 тысяч зданий и сооружений.
© РИА Новости . Министерство обороны РФПерейти в фотобанкРоссийские военные в Алеппо столкнулись, по словам начальника Инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого, с организованной частью террористов, подготовленных к "минной войне".Российские военные инженеры Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ в Алеппо
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Российские военные в Алеппо столкнулись, по словам начальника Инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого, с организованной частью террористов, подготовленных к "минной войне".
© РИА Новости . Министерство обороны РФПерейти в фотобанкПо его словам, террористы в Сирии наладили массовое производство самодельных бомб и противопехотных мин.Военнослужащие вооруженных сил РФ и Сирии на занятии в Международном противоминном центре в Алеппо
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
По его словам, террористы в Сирии наладили массовое производство самодельных бомб и противопехотных мин.
© РИА Новости . Министерство обороны РФПерейти в фотобанкЗа два с половиной месяца российские военные обнаружили и обезвредили в Алеппо около 36 тысяч взрывоопасных предметов.Российские военные инженеры Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ в Алеппо
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
За два с половиной месяца российские военные обнаружили и обезвредили в Алеппо около 36 тысяч взрывоопасных предметов.
© РИА Новости . Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВ Алеппо российские военные обнаружили целые склады противопехотных мин самодельного производства.Российские военные инженеры Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ в Алеппо
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
В Алеппо российские военные обнаружили целые склады противопехотных мин самодельного производства.
© РИА Новости . Министерство обороны РФПерейти в фотобанкПри этом обнаруженные укрытия боевиков были грамотно оборудованы в инженерном отношении: они были прикрыты минными полями и узлами заграждений.Российские военные инженеры Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ в Алеппо
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
При этом обнаруженные укрытия боевиков были грамотно оборудованы в инженерном отношении: они были прикрыты минными полями и узлами заграждений.
© РИА Новости . Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВ Алеппо в конце января был открыт филиал международного противоминного центра Вооруженных сил РФ.Военнослужащие вооруженных сил РФ и Сирии на занятии в Международном противоминном центре Вооруженных Сил РФ в Алеппо
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
В Алеппо в конце января был открыт филиал международного противоминного центра Вооруженных сил РФ.
© РИА Новости . Министерство обороны РФПерейти в фотобанкЭтот подготовительный центр позволяет обучить лучших сирийских военных, которые затем будут принимать участие в разминировании сирийских территорий.Российские военные инженеры Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ в Алеппо
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Этот подготовительный центр позволяет обучить лучших сирийских военных, которые затем будут принимать участие в разминировании сирийских территорий.
© РИА Новости . Министерство обороны РФПерейти в фотобанкСирийские военнослужащие на занятии в Международном противоминном центре Вооруженных Сил РФ в Алеппо.Сирийские военнослужащие на занятии в Международном противоминном центре Вооруженных Сил РФ в Алеппо
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Сирийские военнослужащие на занятии в Международном противоминном центре Вооруженных Сил РФ в Алеппо.
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