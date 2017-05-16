Жители Алеппо мечтают восстановить коллекцию ретроавтомобилей

АЛЕППО (Сирия), 16 мая — РИА Новости. Коллекционеры старинных автомобилей из сирийского Алеппо мечтают отремонтировать свои раритеты – многие из них стоимостью в десятки тысяч долларов повреждены обстрелами боевиков.
Во время боев олдсмобиль приходилось перепрятывать
Старинная машина останавливается на фоне знаменитой цитадели Алеппо, моргает фарами. Это раритетный "Олдсмобиль" 1960 года выпуска. Ее хозяин, коллекционер Хайрабит Нарсесян, уверен: его "Олдсмобиль" — такая же городская достопримечательность, как и старинная крепость. Он давно привык к повышенному интересу и журналистов, и простых туристов, и горожан.
"Моей любимице 57 лет… Я принял ее от своего отца. Даже если мне за каждый год дадут по тысяче долларов, я и то не буду думать о ее продаже. Абсолютно все детали оригинальные: восьмицилиндровый двигатель, свечи, гидроусилитель руля, кондиционер. Этот автомобиль — моя гордость. Такого нет ни у кого в Алеппо", — говорит Нарсесян.
Эта машина находится в прекрасном техническом состоянии и проедет еще не одну сотню километров по дорогам Сирии. Он пережил десятилетия эксплуатации, но вполне мог не пережить войну в самом Алеппо.
"Когда в городе шли бои, я очень боялся, что в нее попадет снаряд. Потому что снаряды падали буквально везде. Я ее постоянно прятал и перепрятывал в различных надежных местах. Если бы она пропала, то это была бы ужасная потеря. Ведь это все равно, что мой ребенок", — признается Нарсесян. Боевики могли украсть машину для продажи или просто уничтожить.
© REUTERS / Khalil AshawiСирийские школьники в северном Алеппо вернулись в полуразрушенное здание, которое боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) более двух лет использовали в качестве тюрьмы.
Сирийские школьники в северном Алеппо вернулись в полуразрушенное здание, которое боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) более двух лет использовали в качестве тюрьмы.
Дети сидят на ковриках, им раздали ручки и тетради, но в классах нет стульев и столов.
Окна в школе разбиты, в стенах видны следы от пуль.
© REUTERS / Khalil AshawiВсего в школе в районе Аль-Рай 250 учеников от пяти до 15 лет, их обучают письму, математике и чтению.
Всего в школе в районе Аль-Рай 250 учеников от пяти до 15 лет, их обучают письму, математике и чтению.
Два с половиной года назад в школе обучалось 500 детей. Затем ее захватили боевики.
В школе работают волонтеры, которые учат детей и продолжают восстанавливать здание.
© REUTERS / Khalil AshawiУченики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Ученики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
© REUTERS / Khalil AshawiУченики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Ученики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
© REUTERS / Khalil AshawiУченики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Ученики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
© REUTERS / Khalil AshawiУченики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Ученики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
© REUTERS / Khalil AshawiУченики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Ученики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
© REUTERS / Khalil AshawiУченики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Ученики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
© REUTERS / Khalil AshawiВ одном из классов школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
В одном из классов школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
© REUTERS / Khalil AshawiУченики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Ученики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
© REUTERS / Khalil AshawiУченик школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Ученик школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
© REUTERS / Khalil AshawiУченики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Ученики школы в районе Аль-Рай, которая возобновила работу после освобождения Алеппо от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Автораритеты превратились в автохлам
Его собрату по увлечению, коллекционеру Мухаммаду Анису, не повезло. Многие машины из его собрания серьезно пострадали. Например, "Меркури Монтклер Фаэтон" — весь в дырах от осколков. "Кадилак" 1947 года выпуска, на котором после освобождения Сирии от французов ездил президент страны Шукри аль-Куатли – сейчас у него выбиты стекла. В раритетный "Гудзон", выпускать которые прекратили в пятидесятых, попали пули. Мухаммад растерянно ходит между своими железными питомцами и сокрушается: не уберег, не углядел.
"У меня сердце обливается кровью, когда я вижу мои машины в таком состоянии, — признается он. "Я влюбился в машины, когда еще был совсем маленький. У моего отца была машина 1947-го года, и я готов был рвать на себе одежду, лишь бы только меня посадили за руль. Я хочу восстановить эти машины и передать их моим детям", — добавил он.
У каждого экспоната — своя даже не история, а душа, которая помнит предыдущих владельцев. Некоторые автомобили Мухаммад выкупил у представителей королевских семей стран Ближнего Востока и Персидского залива. Перелистывая глянцевый буклет, хозяин коллекции показывает, как автомобили выглядели до захвата Восточного Алеппо исламистами: "Шевроле", "Гудзоны", "Фольцвагены", "Ситроены". Многие из них превратились в металлолом. Восстановить их будет очень трудно. Но Анис не сдается – ничто не заставит коллекционера порезать его машины на металл, как раньше никакие деньги не могли заставить продать хотя бы один экземпляр.
© REUTERS / Ali HashishoАлеппо был в декабре освобожден от вооруженных группировок оппозиции и с тех пор находится под контролем сирийских правительственных сил.
Алеппо был в декабре освобожден от вооруженных группировок оппозиции и с тех пор находится под контролем сирийских правительственных сил.
© REUTERS / Omar SanadikiУходя из города, террористы разрушили многие объекты инфраструктуры, а также оставили после себя большое количество мин.
Уходя из города, террористы разрушили многие объекты инфраструктуры, а также оставили после себя большое количество мин.
© REUTERS / Ali HashishoГубернатор провинции Алеппо Хусейн Дияб назвал ужасающим масштаб этих разрушений, однако отметил, что сейчас город постепенно возвращается к нормальной жизни.
Губернатор провинции Алеппо Хусейн Дияб назвал ужасающим масштаб этих разрушений, однако отметил, что сейчас город постепенно возвращается к нормальной жизни.
На одной из разрушенных улиц Алеппо.
Во многих районах Алеппо уже возобновлено электроснабжение и организована подача воды.
© REUTERS / Ali HashishoРоссийские военные специалисты разминировали в районе Алеппо десятки километров дорог и сотни гектаров территорий.
Российские военные специалисты разминировали в районе Алеппо десятки километров дорог и сотни гектаров территорий.
Женщина с хлебом на улице в Алеппо.
© REUTERS / Ali HashishoВ Алеппо было восстановлено железнодорожное сообщение. Первый поезд прошел 25 января через освобожденные от боевиков районы от станции "Джибрин" до Багдада.
В Алеппо было восстановлено железнодорожное сообщение. Первый поезд прошел 25 января через освобожденные от боевиков районы от станции "Джибрин" до Багдада.
Дети сидят на уроке в восстановленной школе.
Женщина идет по одной из улиц Алеппо.
Мужчина разбирает завалы в своем разрушенном магазине.
Разрушенное здание в Алеппо.
© REUTERS / Omar SanadikiАдминистрация Алеппо постоянно ведет восстановительные работы, что быстрее вернуть город к довоенной жизни.
Администрация Алеппо постоянно ведет восстановительные работы, что быстрее вернуть город к довоенной жизни.
План — организовать музей
Во время освобождения Алеппо коллекция Аниса попала на глаза некому французскому журналисту. Он очень хотел услышать, что машины пострадали от действий авиации. Все закончилось тем, что коллекционер и его соседи чуть не выгнали журналиста.
"Французский корреспондент стал задавать мне наводящие вопросы: ну скажите, ведь это же русские самолеты разбомбили автомобили. Я тогда разгневался и говорю ему: посмотрите на дома. Здесь они целые. Неужели вы думаете, что самолет способен уничтожить коллекцию машин и не тронуть дом?!" — возмущается сосед Аниса, Нихад Султан. Мужчины сказали французу, что он "некультурный человек", но разрешили посмотреть автопарк, только когда он сменил тему.
В районе, где живет Анис, давно не стреляют. А это значит, что пришло время думать, что делать с железными останками. Анис рассказывает, что у него есть план: найти инвестора, который займется наиболее сохранившимися машинами, чтобы со временем превратить их в городской музей автостарины. А если какую-то дырку не удастся залатать — то пусть напоминает посетителям музея, что пришлось пережить в Алеппо и машинам, и их владельцам.
Российские военнослужащие в течение двух с половиной месяцев работали над разминированием Алеппо.
Всего военные саперы очистили 2956 гектаров территории, 945 километров дорог, более 4,5 тысяч зданий и сооружений.
Российские военные в Алеппо столкнулись, по словам начальника Инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого, с организованной частью террористов, подготовленных к "минной войне".
По его словам, террористы в Сирии наладили массовое производство самодельных бомб и противопехотных мин.
За два с половиной месяца российские военные обнаружили и обезвредили в Алеппо около 36 тысяч взрывоопасных предметов.
В Алеппо российские военные обнаружили целые склады противопехотных мин самодельного производства.
При этом обнаруженные укрытия боевиков были грамотно оборудованы в инженерном отношении: они были прикрыты минными полями и узлами заграждений.
В Алеппо в конце января был открыт филиал международного противоминного центра Вооруженных сил РФ.
Этот подготовительный центр позволяет обучить лучших сирийских военных, которые затем будут принимать участие в разминировании сирийских территорий.
Сирийские военнослужащие на занятии в Международном противоминном центре Вооруженных Сил РФ в Алеппо.