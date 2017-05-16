Жители Алеппо мечтают восстановить коллекцию ретроавтомобилей

Горожане во время уборки на улице в районе Аль Назирия в сирийском Алеппо. Архивное фото

Горожане во время уборки на улице в районе Аль Назирия в сирийском Алеппо. Архивное фото

АЛЕППО (Сирия), 16 мая — РИА Новости. Коллекционеры старинных автомобилей из сирийского Алеппо мечтают отремонтировать свои раритеты – многие из них стоимостью в десятки тысяч долларов повреждены обстрелами боевиков.

Во время боев олдсмобиль приходилось перепрятывать

Старинная машина останавливается на фоне знаменитой цитадели Алеппо, моргает фарами. Это раритетный "Олдсмобиль" 1960 года выпуска. Ее хозяин, коллекционер Хайрабит Нарсесян, уверен: его "Олдсмобиль" — такая же городская достопримечательность, как и старинная крепость. Он давно привык к повышенному интересу и журналистов, и простых туристов, и горожан.

"Моей любимице 57 лет… Я принял ее от своего отца. Даже если мне за каждый год дадут по тысяче долларов, я и то не буду думать о ее продаже. Абсолютно все детали оригинальные: восьмицилиндровый двигатель, свечи, гидроусилитель руля, кондиционер. Этот автомобиль — моя гордость. Такого нет ни у кого в Алеппо", — говорит Нарсесян.

Эта машина находится в прекрасном техническом состоянии и проедет еще не одну сотню километров по дорогам Сирии. Он пережил десятилетия эксплуатации, но вполне мог не пережить войну в самом Алеппо.

"Когда в городе шли бои, я очень боялся, что в нее попадет снаряд. Потому что снаряды падали буквально везде. Я ее постоянно прятал и перепрятывал в различных надежных местах. Если бы она пропала, то это была бы ужасная потеря. Ведь это все равно, что мой ребенок", — признается Нарсесян. Боевики могли украсть машину для продажи или просто уничтожить.

Автораритеты превратились в автохлам

Его собрату по увлечению, коллекционеру Мухаммаду Анису, не повезло. Многие машины из его собрания серьезно пострадали. Например, "Меркури Монтклер Фаэтон" — весь в дырах от осколков. "Кадилак" 1947 года выпуска, на котором после освобождения Сирии от французов ездил президент страны Шукри аль-Куатли – сейчас у него выбиты стекла. В раритетный "Гудзон", выпускать которые прекратили в пятидесятых, попали пули. Мухаммад растерянно ходит между своими железными питомцами и сокрушается: не уберег, не углядел.

"У меня сердце обливается кровью, когда я вижу мои машины в таком состоянии, — признается он. "Я влюбился в машины, когда еще был совсем маленький. У моего отца была машина 1947-го года, и я готов был рвать на себе одежду, лишь бы только меня посадили за руль. Я хочу восстановить эти машины и передать их моим детям", — добавил он.

У каждого экспоната — своя даже не история, а душа, которая помнит предыдущих владельцев. Некоторые автомобили Мухаммад выкупил у представителей королевских семей стран Ближнего Востока и Персидского залива. Перелистывая глянцевый буклет, хозяин коллекции показывает, как автомобили выглядели до захвата Восточного Алеппо исламистами: "Шевроле", "Гудзоны", "Фольцвагены", "Ситроены". Многие из них превратились в металлолом. Восстановить их будет очень трудно. Но Анис не сдается – ничто не заставит коллекционера порезать его машины на металл, как раньше никакие деньги не могли заставить продать хотя бы один экземпляр.

План — организовать музей

Во время освобождения Алеппо коллекция Аниса попала на глаза некому французскому журналисту. Он очень хотел услышать, что машины пострадали от действий авиации. Все закончилось тем, что коллекционер и его соседи чуть не выгнали журналиста.

"Французский корреспондент стал задавать мне наводящие вопросы: ну скажите, ведь это же русские самолеты разбомбили автомобили. Я тогда разгневался и говорю ему: посмотрите на дома. Здесь они целые. Неужели вы думаете, что самолет способен уничтожить коллекцию машин и не тронуть дом?!" — возмущается сосед Аниса, Нихад Султан. Мужчины сказали французу, что он "некультурный человек", но разрешили посмотреть автопарк, только когда он сменил тему.

В районе, где живет Анис, давно не стреляют. А это значит, что пришло время думать, что делать с железными останками. Анис рассказывает, что у него есть план: найти инвестора, который займется наиболее сохранившимися машинами, чтобы со временем превратить их в городской музей автостарины. А если какую-то дырку не удастся залатать — то пусть напоминает посетителям музея, что пришлось пережить в Алеппо и машинам, и их владельцам.