МИД Казахстана: в Женеве ожидаются очень острые дискуссии по Сирии

АСТАНА, 16 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов считает, что на женевских переговорах по урегулированию ситуации в Сирии "ожидаются очень острые дискуссии".

"Там (в Женеве — ред.) четыре блока вопросов, я коротко их обозначу: блок, связанный с правительством, с выборами, с конституцией и борьбой с терроризмом. Каждый из этих четырех блоков заслуживает не просто отельного внимания, но и ожидаются очень острые дискуссии, учитывая позиции, зачастую непримиримые, которые занимают заинтересованные стороны", — сказал Абдрахманов журналистам.

Самый короткий раунд межсирийских переговоров стартует в Женеве во вторник. Стороны попытаются закрепить успех дискуссий в Астане, которые завершились подписанием меморандума о зонах деэскалации, а также рискнут достичь реального результата на политическом треке.

На площадке Астана до этого уже прошло четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию — 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

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