Переговорщики в Женеве попробуют достичь прогресса на самом коротком раунде

ЖЕНЕВА/ДАМАСК, 15 мая – РИА Новости. Участники межсирийских переговоров в очередной раз соберутся в Швейцарии для обсуждения политического выхода Сирии из кризиса. Несмотря на то, что новый раунд дискуссий обещает стать самым кратким и продлится всего четыре дня, его проведение в Женеве исключительно важно для закрепления успеха, достигнутого в начале мая на переговорах по Сирии в Астане.

Переговорщики начали приезжать в Женеву еще накануне. Официальное открытие нового раунда переговоров состоится во вторник.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура объявил ранее, что намерен проводить Женеву-6 на манер бизнес-встреч для обсуждения конкретных предложений. Как ожидается, одним из основных ее итогов должно стать возможное создание рабочей группы по обсуждению новой конституции страны.

Встречи в Женеве



В воскресенье прибыла делегация правительства во главе с постпредом Сирии при ООН Башаром Джаафари. В понедельник ожидается прибытие делегации Высшего комитета по переговорам оппозиции Сирии во главе с Насером Харири. В понедельник в Женеву также прилетают участники переговоров от платформ Москвы и Каира.

Россия и США также направят в Женеву своих экспертов. США будет представлять спецпосланник по Сирии, заместитель помощника госсекретаря США Майкл Ратни.

Замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов, как ожидается, пробудет в Швейцарии с 16 по 19 мая. У него запланирован ряд встреч с представителями сирийских делегаций, а также со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

Сам де Мистура заявил РИА Новости, что готов встретиться с Гатиловым, когда тот приедет в Женеву.

В понедельник спецпосланник ООН по Сирии также намерен провести координационную встречу с представителями России, США и Турции, чтобы обсудить предстоящий раунд. Накануне в Дамаске побывал заместитель спецпосланника ООН Рамзи Эзельдин Рамзи. В сирийской столице он обсудил предстоящую Женеву-6 с главой МИД страны Валидом Муаллемом.

Переговоры уходят в бизнес



На нынешний раунд, вопреки обыкновению, в ООН отвели всего 4 рабочих дня. Столь короткий срок объясняется сразу несколькими факторами.

Во-первых, с 26 мая начинается священный для мусульман месяц Рамадан. Несмотря на то, что спецпосланник ООН постоянно указывает, что это не должно стать поводом прекращать переговоры, некоторые их участники напрямую заявили, что не намерены приезжать в Женеву в этот период.

Кроме того, 22 мая в женевской штаб-квартире ООН, где проходят межсирийские переговоры, начинается Всемирная Ассамблея здравоохранения. На ней делегаты высокого уровня из 194 стран будут выбирать нового генерального директора ВОЗ, что может очень сильно сказаться на логистике сирийских дискуссий.

Стаффан де Мистура также назвал ряд причин, по которым решился на проведение Женевы-6 именно сейчас.

"Во-первых, после встреч в Астане, которые мы посетили, появились договорённости, которые мы рассматриваем как исключительно потенциально многообещающие. И мы очень хотим связать эти результаты с политическим горизонтом", — сказал он.

Спецпосланник ООН по Сирии также отметил, что необходимо "ковать железо, пока оно горячо" и не терять возможностей, которые предоставили результаты в Астане. Он также намерен использовать новый подход к переговорам и сделать их больше похожими на бизнес-встречи.

"Это будут более кулуарные встречи, в меньших комнатах, где мы сможем смотреть друг другу в глаза. Но через посредника. Потому что мы можем достичь гораздо большего при переговорах через посредника", — добавил он.

Чего ожидать?



По данным РИА Новости, основной темой дискуссий в этот раз станет договоренность о создании рабочей группы по обсуждению новой конституции Сирии. Возможность появления такой группы была заложена в документ, переданный сторонам переговоров еще во время Женевы-4. Однако участники не стали акцентировать на этом особое внимание.

В этот раз шансов добиться результата у де Мистуры больше, особенно с учетом успешного раунда переговоров по Сирии в Астане, где странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) был подписан меморандум о создании зон деэскалации. Однако пока все участники межсирийских дискуссий в Женеве без особого энтузиазма относятся к вопросу обсуждения новой конституции Сирии.

На данный момент только лидер платформы "Астана" сирийской оппозиции Ранда Кассис, которая пока не участвует в женевском процессе, активно взялась за конституционный вопрос. Во время проведения переговоров в марте она собрала в Женеве юристов из Сирии – специалистов в области международного права — для обсуждения российского проекта конституции Сирии, представленного сторонам в конце января в Астане. По итогам дискуссий эксперты определили 12 поправок к будущей конституции. Так, в новую конституцию должен быть включён пункт о децентрализации власти, а также обязательство соблюдать все международные договоры и нормы международного гуманитарного права, равно как и Устав ООН. Кроме этого, стороны обсудили предложения, как сделать сирийское государство более светским.

"Большинство сирийцев приняли эти 12 рекомендаций… Так что нам надо продолжать с другими экспертами в области конституции — европейцами, арабами… Нам надо это обсуждать. Мы можем пригласить кого-то из ООН, кого-то из России. Я думаю, мы можем пригласить постоянных членов СБ ООН", — заявила Кассис РИА Новости.

Лидер платформы "Астана" сирийской оппозиции накануне сама приехала в Женеву.

Восточный взгляд



Президент Сирии Башар Асад в своем недавнем интервью белорусскому каналу дал собственную оценку лишь прошедшим раундам женевских переговоров, отметив, что "ни на одной из женевских встреч (ранее) не было сделано ничего конкретного, даже миллионной доли процента". Президент САР в то же время подчеркнул, что Дамаск поддерживает инициативу Москвы и считает последнюю встречу в Астане успешной.

"Встреча в Астане стала давать результаты через многочисленные попытки прекращения огня. Последняя попытка, названная зоной деэскалации", — сказал Асад.

Лидер ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла, чьи бойцы воюют на стороне сирийской армии против террористов, также выступил с поддержкой любых решений сирийского руководства на предстоящих переговорах. Насрулла отметил, что шиитское движение сопротивления не является участником политических переговоров или встреч, связанных с обеспечением безопасности.

"Союзники Сирии, а именно Россия и Иран, они в большей степени в гармонии сегодня, чем когда-либо. А мы говорили, где надо быть, там и будем", — добавил генеральный секретарь "Хезболлах".

Напряженная стабилизация



Тем временем, на земле на фоне достигнутых договоренностей в Астане успешно продолжает развиваться программа народного примирения, в рамках, которой правительственные войска САР предоставляют боевикам и членам их семей безопасный коридор для выхода из кварталов Дамаска в направлении Идлиба. Часть боевиков сдает оружие и, получив амнистию, возвращается к мирной жизни.

Таким образом в минувшую субботу под контроль сирийской армии перешел квартал Кабун в Дамаске, который все годы войны являлся одним из сильнейших оплотов радикальных незаконных вооруженных бандформирований в восточной части сирийской столицы. В воскресенье процесс вывода боевиков начался в соседнем с Кабуном квартале Барзе.

На фоне стабилизации ситуации на ливано-сирийской границе шиитская "Хезболлах", в свою очередь, объявила о сворачивании своих баз в пограничной зоне.

Однако несмотря на явно положительные результаты переговоров в Астане, определенная напряженность перед началом Женевы-6 в самой Сирии сохраняется.

Радикальные группировки перед началом политических переговоров в Женеве раньше организовывали масштабные наступательные операции, провоцировали правительственные войска, нарушая режим прекращения огня, и обстреливали жилые кварталы крупных городов, включая Дамаск.

За несколько дней до последней встречи в Женеве террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра"* организовали наступательную операцию со стороны Кабуна и попытались прорваться практически к исторической части Дамаска.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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