В Дамаске объявили о выводе последней группы боевиков из квартала Кабун

БЕЙРУТ, 15 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Последняя группа боевиков покинула квартал Кабун в восточном Дамаске, заявил губернатор провинции Дамаск Алаеддин Ибрагим.
Кабун перешел под контроль сирийской армии в субботу. По словам Ибрагима, в понедельник к работе приступили саперы, в задачу которых входит выявление и уничтожение заложенных взрывных устройств.
Квартал Кабун до последнего времени являлся одним из важных оплотов террористов в восточном пригороде Дамаска. Правительственные войска больше месяца вели активные боевые действия с террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра"* в Кабуне и уничтожали огневые позиции, с которых боевики обстреливали жилые кварталы сирийской столицы.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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