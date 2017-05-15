В ООН не стали комментировать критику переговоров в Женеве со стороны Асада

ЖЕНЕВА, 15 мая — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура отказался комментировать слова президента Сирии Башара Асада про женевский процесс, но подчеркнул, что делегация Дамаска приехала для конструктивной работы в Женеве.

"Я не хочу комментировать заявления, сделанные президентом Асадом. Я могу только сказать, что его делегация приехала. И они в состоянии вести серьезные дискуссии и находятся здесь для работы", — сказал он.

Президент Сирии Башар Асад в своем недавнем интервью белорусскому каналу дал собственную оценку прошедшим раундам женевских переговоров, отметив, что "ни на одной из женевских встреч (ранее) не было сделано ничего конкретного, даже миллионной доли процента".

Де Мистура отметил, что знает больше, чем Дамаск заявляет на камеры, и что встречи с делегацией правительства и обсуждение четырех "корзин" гораздо более насыщенные и субстантивные, чем те заявления, которые они делают для прессы после.

Четыре "корзины", согласованные участниками женевских дискуссий, включают в себя обсуждение новой конституции, выборов в Сирии, вопросов управления и борьбы с терроризмом.

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