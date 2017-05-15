Де Мистура назвал темы обсуждения на сирийских переговорах в Женеве

ЖЕНЕВА, 15 мая — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что намерен обсуждать с сирийскими делегациями в Женеве все четыре "корзины", которые были согласованы ранее, и рассчитывает на прогресс.

"Все делегации, упомянутые в резолюции СБ ООН 2254 и участвовавшие в предыдущих раундах, приезжают в Женеву. Программа является той, на которую мы согласились и уже обсуждали на предыдущих двух раундах — четыре корзины. Все важны, все обсуждаются параллельно. Но в этот раз мы намерены обсуждать их глубже", — сказал он.

По его словам, стороны также выберут свои темы, на которых сфокусируются, "чтобы увидеть продвижение по каждой корзине, в определённых корзинах".

Де Мистура при этом отметил, что рассчитывает на продолжение работы сторон в рамках астанинского процесса по Сирии и во время Рамадана.

"Наше намерение заключается в том, чтобы видеть продолжение этого процесса. Продолжение переговоров, как будто у нас один раунд переговоров. И продолжение процесса во время Рамадана", — сказал он.

Де Мистура при этом не стал говорить, что ожидает от нынешнего раунда переговоров по Сирии в Женеве. По его словам, "все взаимосвязано", и в настоящее время проходит много международных переговоров, на которых может обсуждаться Сирии.

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