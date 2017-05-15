Дамаск готов к обсуждению в Женеве "четырех" корзин вопросов, заявил Рамзи

ЖЕНЕВА, 15 мая — РИА Новости. Дамаск готов к конструктивной работе по всем четырем "корзинам" вопросов, определенным ранее, и их параллельному обсуждению в Женеве, заявил журналистам заместитель спецпосланника ООН по Сирии Рамзи Эзельдин Рамзи по итогам своего визита в Сирию.
По его словам, Дамаск заявил, что "будут конструктивно работать по любым предложениям, которые мы выдвинем".
"У меня нет причин в этом сомневаться. Я думаю, мы увидим это, когда встретимся с ними завтра", — сказал Рамзи.
Рамзи в воскресенье совершил краткий визит в Дамаск, где провел переговоры с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.
Четыре "корзины", согласованные участниками женевских дискуссий, включают в себя обсуждение новой конституции, выборов в Сирии, вопросов управления и борьбы с терроризмом.
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