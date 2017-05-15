Дамаск готов к обсуждению в Женеве "четырех" корзин вопросов, заявил Рамзи

ЖЕНЕВА, 15 мая — РИА Новости. Дамаск готов к конструктивной работе по всем четырем "корзинам" вопросов, определенным ранее, и их параллельному обсуждению в Женеве, заявил журналистам заместитель спецпосланника ООН по Сирии Рамзи Эзельдин Рамзи по итогам своего визита в Сирию.

"Во время моего визита в Дамаск мы подтвердили, что программой работы является обсуждение четырех "корзин" и параллельное продвижение по ним. Но мы также ранее заявляли, что можем активизировать работу по одной или двум отдельным "корзинам". И Дамаск не высказался против этого", — сказал он.

По его словам, Дамаск заявил, что "будут конструктивно работать по любым предложениям, которые мы выдвинем".

"У меня нет причин в этом сомневаться. Я думаю, мы увидим это, когда встретимся с ними завтра", — сказал Рамзи.

Рамзи в воскресенье совершил краткий визит в Дамаск, где провел переговоры с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.

Четыре "корзины", согласованные участниками женевских дискуссий, включают в себя обсуждение новой конституции, выборов в Сирии, вопросов управления и борьбы с терроризмом.

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