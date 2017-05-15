Путин назвал главную цель в Сирии на сегодняшний день

ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает наиболее приоритетной на данном этапе межсирийского урегулирования задачу закрепления режима прекращения огня. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам своего визита в КНР.

"Что касается "зон безопасности", то я рассчитываю на то, что это будет действенным инструментом, прежде всего, сохранения режима прекращения огня. На самом деле, на сегодняшнем этапе это самое главное — закрепить, укрепить режим прекращения огня. На этой базе создать условия для примирения и последующего политического процесса. Если ситуация будет развиваться по этому сценарию, можно будет считать, что мы добиваемся поставленных целей", — заявил Путин.

По его словам, без прекращения огня ни о каком эффективном политическом процессе в Сирии речи идти не может. "Поэтому на этом этапе нужно сделать именно это", — добавил российский лидер.

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