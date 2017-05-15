Минобороны отчиталось о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия за сутки зафиксировала шесть нарушений режима прекращения огня, Турция — три, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Дамаск — два, Деръа — два, Хама — два. Турецкой частью представительства зафиксировано три нарушения в провинции Хомс", — говорится в бюллетене.

Сообщается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ).

Кроме того, отмечается, что в течение суток было подписано два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий в населенных пунктах Аль-Элка и Аль-Назихи провинции Эс-Сувейда.

"Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1497. Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра", — говорится в бюллетене.