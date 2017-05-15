"Тяжелый урон". Как медицина в Сирии выживает под западными санкциями

АЛЕППО, 15 мая — РИА Новости. Сирия уже много лет живет под западными санкциями. Они касаются даже такой важной для воюющей страны сферы, как медицина – сюда не завозятся импортные западные лекарства и запчасти для дорогих европейских аппаратов.

Фармацевтический завод в пригороде Алеппо. Рабочие фасуют таблетки, по лентам конвейера бегут склянки с микстурами. Цеха снова начали свою работу, когда район Шейх Наджар освободили от боевиков. Но не террористы нанесли самый большой вред всему производству.

"Санкции западных стран едва не убили всю фармацевтическую отрасль в стране. Мы не можем покупать лекарства или ингредиенты для их производства. Сейчас импорт идет только из России, Китая, Ирана и еще некоторых стран", — рассказал журналистам директор по производству Махмуд Абу-Абед.

Санкции против Сирии ударили прежде всего не по правительству и властям, а по простым людям – по солдатам, воюющим против запрещенных в России группировок ИГ* и "Джебхат ан-Нусра"*. И по людям в тылу, которые обеспечивают фронт всем необходимым. Мирные жители не могут купить препараты для борьбы с раком, сахарным диабетом, другими болезнями. Не хватает вакцин против полиомиелита, противовоспалительных и других жизненно важных препаратов.

"Нет инсулина. Знаете, что такое нет инсулина? Повышение сахарного диабета, вот что происходит с людьми", — на чистом русском объясняет фармацевт Махмуд Мактери. Он, как и многие сирийские врачи и медики, учился в России.

До войны сирийские фармацевтические заводы обеспечивали потребность страны в лекарствах на 95%. Сейчас — меньше, чем наполовину: многие производственные мощности разрушены или захвачены боевиками, специалисты бежали из страны.

Впрочем, Сирия пытается развивать свою фармакологическую отрасль. Разработки новых вакцин, препаратов и витаминов идут, например, в университете Алеппо.

"Мы проводим исследования в лаборатории молекулярной биологии. Разрабатываем лекарство от рака. Практически все его компоненты – растительного происхождения. Они выделены из растений, растущих на территории Сирии", — рассказал аспирант факультета фармацевтики университета Мухаммад Абу Рашид.

Процесс подготовки специалистов-медиков, в том числе и фармацевтов, в Алеппо не остановился. Напротив, конкурс на поступление в местный медуниверситет все выше.

"Я ещё в детстве мечтала стать врачом. После школы решила учиться на фармацевта. Сейчас в Сирии очень тяжёлая ситуация с лекарствами. Хочу быть полезной своей стране", — рассказывает студентка Хатар Аль-Шавах.

В университете не прекращали обучать студентов даже во время войны, несмотря на постоянные обстрелы. Теперь, после освобождения города от боевиков, на территории ВУЗа установили мемориал погибшим студентам.

"У меня погибло много друзей. Многие остались инвалидами из-за ранений", — поделился студент Омар Аль-Касем. По его словам, это заставляет студентов серьезнее относиться к своему образованию и будущему. "После обучения мы посвятим жизнь помощи всем пострадавшим от войны", — обещает он.

Материальная база университета, правда, не на самом высоком уровне. Из-за торговых санкций у него нет возможности закупать современные лабораторные материалы.

Санкции коснулись и поставок медицинского оборудования в Сирию. Например, прибор, который анализирует свойства лекарств, работает не на полную мощность — вышел из строя датчик, который производится только в Евросоюзе. Цена датчика – около 600 долларов, но поставить его не могут, так как страна находится под санкциями. И это несмотря на то, что дорогостоящий прибор до сих пор находится на гарантии.

"Наши доводы о том, что эти запчасти нужны исключительно для мирных целей, не принимаются. Мы пытаемся найти выход из ситуации. Обращаемся за помощью к дружественным странам — в первую очередь к России, Индии и Китаю. А это оборудование теперь придётся выбросить на свалку", — сетует декан факультета фармацевтики университета Алеппо Магер Харман.

Он показывает еще один лабораторный модуль – центрифугу.

"Сейчас пылится на складе. Я связывался с заводом-производителем, но мне отказали в поставке детали, которая стоит всего несколько долларов, из-за того, что наша страна под санкциями", — пояснил Харман.

И все это – несмотря на то, что именно Сирия и ее армия находятся на передовой борьбы с терроризмом. При этом от пуль и мин боевиков страдают не только солдаты, но и мирные жители. Сделав опору на собственные силы, Сирия идет к тому, чтобы самостоятельно спасать своих граждан, не ожидая помощи европейских стран.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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