Состав делегации ВКП оппозиции Сирии на переговорах в Женеве не изменится

ДУБАЙ, 14 мая — РИА Новости. Состав делегации Высшего комитета оппозиции (ВКП) Сирии, которая примет участие в новом раунде переговоров в Женеве, не изменится по сравнению с двумя предыдущими раундами, сообщил РИА Новости официальный представитель ВКП Рияд Наасан Ага по итогам встречи участников комитета в Эр-Рияде, которая завершилась в субботу.

Ранее спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что переговоры по Сирии в Женеве пройдут 16-19 мая.

"У нас есть делегация, которая принимала участие в двух предыдущих встречах", — сказал Наасан Ага.

Четыре раунда международных встреч по Сирии на высоком уровне прошли в Астане 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

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