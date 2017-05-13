Богданов обсудил с представителем сирийской оппозиции кризис в стране

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с представителем руководства сирийского оппозиционного Народного фронта за перемены и освобождение Кадри Джамилем вопросы урегулирования сирийского кризиса и межсирийские переговоры под эгидой ООН 16 мая в Женеве, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе беседы состоялось обсуждение комплекса вопросов урегулирования сирийского кризиса, в том числе в контексте подписания 4 мая в Астане меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, а также намеченного на 16 мая в Женеве старта очередного раунда межсирийских переговоров под эгидой ООН", — говорится в сообщении.

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