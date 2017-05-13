Де Мистура не исключил совмещения идей РФ и США по зонам безопасности в САР

РИМ, 13 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура допустил появление единого подхода по созданию зон безопасности в Сирии, исходя из предложений России и США.
"Сейчас эта схема сможет сработать по трем причинам. Во-первых, переговоры ведут на самом высоком уровне при прямом участии (президентов РФ, США, Турции — ред.) Путина, Трампа и Эрдогана. Во-вторых, есть подписанный и опубликованный текст, а значит, правила ясны. В-третьих, альтернативой этому могут стать десять Алеппо", — отметил дипломат. Алеппо, который до начала гражданского конфликта в Сирии традиционно рассматривался как экономическая столица страны, был полностью очищен от более чем 4-летнего присутствия незаконных формирований в декабре 2016 года.
По словам де Мистуры, для выполнения условий соглашения необходимо вмешательство стран-гарантов: РФ должна использовать свое влияние на Дамаск, Турция – "на вооруженные группы", а Иран — на движение "Хезболлах".
"Если договоренность будет работать, то это может способствовать более конструктивному диалогу России и США и внести ясность в отправку гуманитарных миссий, в заключенное в Астане соглашение по освобождению пленных и международную программу по разминированию, например, в Пальмире" — сказал де Мистура.
В Женеве 16-19 мая пройдет новый раунд переговоров по Сирии.
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