Де Мистура не исключил совмещения идей РФ и США по зонам безопасности в САР

РИМ, 13 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура допустил появление единого подхода по созданию зон безопасности в Сирии, исходя из предложений России и США.

"Идея России состоит в создании четырех зон безопасности на западе страны, американцы думают над двумя-тремя временными зонами "деэскалации" и "стабилизации". Оба предложения могут в итоге оказаться совместимы", — заявил он в интервью итальянской газете Il Corriere della Sera

"Сейчас эта схема сможет сработать по трем причинам. Во-первых, переговоры ведут на самом высоком уровне при прямом участии (президентов РФ, США, Турции — ред.) Путина, Трампа и Эрдогана. Во-вторых, есть подписанный и опубликованный текст, а значит, правила ясны. В-третьих, альтернативой этому могут стать десять Алеппо", — отметил дипломат. Алеппо, который до начала гражданского конфликта в Сирии традиционно рассматривался как экономическая столица страны, был полностью очищен от более чем 4-летнего присутствия незаконных формирований в декабре 2016 года.

Представители стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) в ходе очередного раунда международных переговоров в Астане, прошедших 3-4 мая, подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Они включают провинцию Идлиб, а также определенные части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, определенные части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, определенные районы на юге Сирии — провинции Дераа и Кунейтра.

По словам де Мистуры, для выполнения условий соглашения необходимо вмешательство стран-гарантов: РФ должна использовать свое влияние на Дамаск, Турция – "на вооруженные группы", а Иран — на движение "Хезболлах".

"Если договоренность будет работать, то это может способствовать более конструктивному диалогу России и США и внести ясность в отправку гуманитарных миссий, в заключенное в Астане соглашение по освобождению пленных и международную программу по разминированию, например, в Пальмире" — сказал де Мистура.

В Женеве 16-19 мая пройдет новый раунд переговоров по Сирии.

На площадке Астана до этого уже прошло четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию — 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

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