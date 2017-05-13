Заместитель де Мистуры встретится в Дамаске с главой МИД Сирии

ДАМАСК, 13 мая — РИА Новости. Заместитель спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры — Рамзи Рамзи — прибудет сегодня в Дамаск для встречи с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом, сообщил в субботу РИА Новости представитель офиса ООН в Дамаске Халед аль-Масри.

"Помощник де Мистуры (его заместитель Рамзи Рамзи — ред.) прибывает сегодня в Дамаск для встречи с министром иностранных дел (САР)", — сказал аль-Масри.

"Рамзи проведёт пресс-конференцию после встречи", — добавил он.

По словам Масри, визит продлится всего несколько часов.

В Женеве 16-19 мая пройдет новый раунд переговоров по Сирии.

На площадке Астана до этого уже прошло четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию — 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

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