В Пентагоне заявили, что еще не передали оружие курдам в Сирии

ВАШИНГТОН, 12 мая — РИА Новости. США уже доставили оружие для курдского ополчения в Сирию, но еще не передали курдам, заявил журналистам представитель Пентагона Джефф Дэвис.

"Если речь идет о прямых поставках оборудования курдским элементам "Сирийских демократических сил" (SDF), этого еще не произошло", — сказал Дэвис. Однако, по его словам, оружие уже находится "в зоне боевых действий".

По его словам, США учитывают обеспокоенность Турции, которая возражает против усиления курдских формирований. "Мы получаем от SDF гарантии, что они будут использовать его (оружие — ред.) только против ИГ*. Мы будем это отслеживать в режиме реального времени, учитывая, что мы оказываем услуги советников и сопровождаем эти силы", — добавил Дэвис.

Президент США Дональд Трамп, несмотря на возражения Турции, утвердил план по вооружению курдских формирований в Сирии, которые ведут борьбу с ИГ. В Пентагоне сообщили, что США намерены предоставить курдам в Сирии "ограниченную партию" оружия, необходимого для освобождения города Ракка от запрещенной в России террористической группировки ИГ.

Возможные поставки оружия курдам вызывали острое недовольство Анкары, которая считает, что данные курдские формирования тесно связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Эта организация признается как Анкарой, так и Вашингтоном террористической.

* Террористическая организация, запрещенная в России.