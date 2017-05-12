Россия ведет консультации по отправке инспекторов на авиабазу Шайрат

ВЕНА, 12 мая – РИА Новости. Москва ведет активные консультации по организации отправки международных инспекторов на авиабазу Шайрат, которая подверглась ракетному обстрелу США под предлогом хранения там химических веществ, которые затем якобы использовались для атаки в Хан-Шейхуне, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

"Мы продолжаем очень активно работать с целью решения двух задач: проведения инспекции на месте предполагаемого инцидента в Хан-Шейхуне, с применением всех необходимых следственных действий, которые предусмотрены конвенцией о запрещении химоружия, с целью получения объективного результата, причем настаиваем на том, чтобы группа была сформирована на широкой географической основе. Второй элемент нашей позиции исключительно важный: мы хотим, чтобы международный персонал посетил авиабазу Шайрат, которая подверглась ракетному обстрелу со стороны США под предлогом того, что именно там хранился зарин, который якобы был пользован сирийцами в Хан-Шейхуне", — сказал Ульянов.

Он отметил, что "эта работа носит непубличный характер в силу ее чувствительности".

"Идут активнейшие консультации, демарши, обращения. Могу сказать только одно: наметилось частичное движение в правильном направлении, но больше этого на данном этапе сказать, пожалуй, нельзя. Там ведется действительно очень активная работа, мы задействуем все возможности", — добавил дипломат.

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