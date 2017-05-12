МИД: страны Запада "не очень верят" в вину Дамаска в химатаке

ВЕНА, 12 мая – РИА Новости. Западные страны боятся объективного расследования событий в Хан-Шейхуне и всеми силами тормозят его, так как не очень верят в виновность Дамаска в химатаке, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

"У меня сильное впечатление, что наши западные партнеры боятся объективного расследования и изо всех сил его тормозят. К тому же, зарин — не очень стабильное вещество. И найти его может оказаться в очень скором времени весьма затруднительно. В принципе, противодействие объективному расследованию налицо, и осуществляется оно очень энергично. И говорит о том, что сам западные страны не очень верят в версию о том, что вина лежит на Дамаске. Им очень не хотелось бы, чтобы выяснилось, что на самом деле ответственность лежит на террористах из "Джебхат-ан-Нусры" (запрещена в РФ – ред.) и других террористических организаций", — сказал Ульянов.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.