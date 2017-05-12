Гатилов примет участие в межсирийских переговорах в Женеве 16-19 мая

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Россию на очередном раунде межсирийских переговоров, запланированных на 16-19 мая, будет представлять замглавы МИД Геннадий Гатилов, сообщил РИА Новости источник в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Участие Геннадия Михайловича Гатилова в новом раунде переговоров в Женеве 16-19 мая подтверждается", — сказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос о том, с кем у Гатилова будут встречи в Женеве, источник отметил, что "программа прорабатывается".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>