Главы МИД России и Иордании обсудили режим прекращения огня в Сирии

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади расширение режима прекращения боевых действий в Сирии в связи с меморандумом о зонах деэскалации, говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили перспективы взаимодействия в региональных делах с упором на сирийское урегулирование в контексте усилий по укреплению и расширению режима прекращения боевых действий в Сирии в развитие подписанного 4 мая в Астане и поддержанного правительством САР меморандума о создании зон деэскалации в САР, в том числе в приграничье с Иорданией", — информировали в российском дипведомстве.

Кроме этого, главы МИД двух стран в своей беседе затронули вопросы содействия возобновлению палестинско-израильского диалога.

По итогам прошедшей в Астане 3-4 мая четвертой международной встречи по Сирии представители стран-гарантов перемирия в САР (РФ, Иран, Турция) подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии, которые включают провинцию Идлиб и еще семь других регионов. Согласно меморандуму, с 6 мая в этих зонах должны прекратиться любые столкновения между правительственными войсками и вооруженными группировками.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>