Главы МИД России и Иордании обсудили режим прекращения огня в Сирии

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади расширение режима прекращения боевых действий в Сирии в связи с меморандумом о зонах деэскалации, говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.
Кроме этого, главы МИД двух стран в своей беседе затронули вопросы содействия возобновлению палестинско-израильского диалога.
По итогам прошедшей в Астане 3-4 мая четвертой международной встречи по Сирии представители стран-гарантов перемирия в САР (РФ, Иран, Турция) подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии, которые включают провинцию Идлиб и еще семь других регионов. Согласно меморандуму, с 6 мая в этих зонах должны прекратиться любые столкновения между правительственными войсками и вооруженными группировками.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>