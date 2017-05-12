Лавров обсудил в Вашингтоне план США по снабжению курдов оружием

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсуждал в Вашингтоне план США по снабжению курдов оружием, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп, несмотря на возражения Турции, утвердил план по вооружению курдских формирований в Сирии, которые ведут борьбу с террористической группировкой ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ). В Пентагоне сообщили, что США намерены предоставить курдам в Сирии "ограниченную партию" оружия, необходимого для освобождения города Ракка от ИГ.

"Все эти темы обсуждались в Вашингтоне", — сказал Ушаков, отвечая на вопрос, обсуждался ли утвержденный Трампом план по снабжению курдов оружием. При этом помощник президента не сообщил никаких подробностей.

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