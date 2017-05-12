"Сирийские демократические силы" хотят передать управление Табкой горсовету

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Курдско-арабские отряды неправительственных "Сирийских демократических сил" (SDF) передадут контроль над городом Табка в Сирии городскому совету после того, как будет обеспечена его безопасность, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление.
Об освобождении Табки и одноименной дамбы на реке Евфрат в среду сообщили "Сирийские демократические силы" (SDF) и силы "Сирийской арабской коалиции", которые проводили операцию при поддержке сил США и союзников с марта.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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