SDF надеются получить вооружение от коалиции с началом наступления на Ракку

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Курдско-арабские отряды неправительственных "Сирийских демократических сил" (SDF) рассчитывают получить бронетехнику и другое вооружение от коалиции во главе с США, когда начнется наступление на Ракку, передает агентство Рейтер.

Ранее представитель SDF заявил, что наступательная операция при поддержке американской авиации на город Ракка на севере Сирии будет запущена в начале лета.

По данным представителя "Сирийских демократических сил", обещанное Вашингтоном вооружение для курдских сил народной самообороны (YPG) пока не доставлено по назначению, но в скором времени прибудет в расположение курдских сил.

Во вторник стало известно, что президент США Дональд Трамп в понедельник утвердил план по вооружению курдских формирований в Сирии, которые ведут борьбу с террористической группировкой "Исламское государство"*, несмотря на возражения Турции.

Возможные поставки оружия курдам вызывали острое недовольство Анкары, которая считает, что данные курдские формирования тесно связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Эта организация признается как Анкарой, так и Вашингтоном террористической.

"Сирийские демократические силы" при поддержке американской авиации и спецназа ведут освобождение сирийских городов Табка и Ракка от ИГ*. В свою очередь это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>