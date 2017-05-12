СМИ узнали о планах "Сирийских демократических сил" по наступлению на Ракку

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Представитель "Сирийских демократических сил" заявил, что наступательная операция при поддержке американской авиации на город Ракка на севере Сирии будет запущена в начале лета, сообщает агентство Рейтер.

"Сирийские демократические силы" при поддержке американской авиации и спецназа ведут освобождение сирийских городов Табка и Ракка от ИГ*. В свою очередь это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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