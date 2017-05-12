Митрополит Илларион: действия России в Сирии помогли спасти много жизней

ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Действия России в Сирии помогли спасти жизни многих людей, заявил в четверг в интервью РИА Новости председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Русской православной церкви митрополит Иларион (Алфеев).

"Это то, что мы постоянно слышим от сирийских христиан", — сказал он, который участвует в Вашингтоне во Всемирном саммите в защиту гонимых христиан.

По его словам, "к нам приезжают главы христианских церквей Сирии, как и исламские духовные лидеры этой страны". "Все они в один голос свидетельствуют, что единственная помощь, которую они реально получают, – это помощь от России, что вся надежда у них на Россию. И что они не видят альтернативы существующему в Сирии режиму в плане сохранения межрелигиозных балансов, которые существовали там на протяжении веков", — сказал митрополит.

Он выразил уверенность в том, что "если бы Россия не включилась в ситуацию в Сирии, там произошло бы то, что было в Ираке и Ливии".

"Там был бы свергнут режим, а к чему это привело в Ираке и Ливии, мы хорошо знаем", — отметил митрополит Иларион. По его словам, "режимы в этих странах свергали как бы во имя демократии, но демократия так и не наступила, на смену существовавшим порядкам пришел политический хаос, террористы подняли голову, а христиане оказались заложниками ситуации".

Митрополит Иларион отметил, что сейчас в Ираке "осталась только, может быть, одна десятая от всех проживавшим там христиан, а в Ливии их почти нет". По его словам, если бы в Сирии ситуация развивалась по аналогичному же сценарию, там было бы то же самое.

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