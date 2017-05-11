Курды сообщили о продолжении столкновений с оппозицией на севере Сирии

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Столкновения между курдским ополчением и сирийской умеренной оппозицией продолжаются на севере Сирии, несмотря на объявление четырех зон деэскалации, сообщается в бюллетене курдского ополчения YPG.

Так, 9 мая ополченцы убили двоих боевиков около деревни Дер Балют, где они пытались устанавливать мины.

Шестого, 8 и 9 мая оппозиционеры-исламисты обстреливали курдские деревни на севере Сирии. Как утверждает ополчение YPG, оппозиционеры координируют свои действия с турецкой армией, получая от нее разведывательные данные и координаты курдских позиций.

Пятого мая курды сбили турецкий беспилотник, который вел разведку около города Дирбасие.

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