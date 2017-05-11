Около 70 боевиков ИГ* сдались в плен при взятии Табки, заявили в коалиции

ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Около 70 боевиков группировки "Исламское государство"* сдались в плен при взятии города Табка в Сирии, сообщает штаб коалиции во главе с США по борьбе с ИГ*.

Об освобождении Табки в среду сообщили "Сирийские демократические силы" (SDF) и силы "Сирийской арабской коалиции", которые проводили операцию при поддержке сил США и союзников с марта.

"Примерно 70 боевиков ИГ* приняли условия SDF, которые включали в себя уничтожение самодельных взрывных устройств вокруг плотины (рядом с городом – ред.), сдачу всех тяжелых вооружений ИГ* и вывод всех остающихся частей (боевиков) из города Табка", — говорится в пресс-релизе коалиции.

Кроме того, коалиция наносила удары по боевикам, которые пытались сбежать из города.

"Операция по захвату плотины Табки и аэродрома мешает проведению ИГ* операций в Ракке и их (боевиков – ред.) способности защитить город, а также планировать и совершать атаки против Запада за пределами страны", — отмечают в коалиции.

В пресс-релизе сообщается, что всего с ноября силы SDF освободили от ИГ* около 8 тысяч квадратных километров территории.

* Террористическая организация, запрещенная в России.