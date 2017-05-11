Около 70 боевиков ИГ* сдались в плен при взятии Табки, заявили в коалиции

ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Около 70 боевиков группировки "Исламское государство"* сдались в плен при взятии города Табка в Сирии, сообщает штаб коалиции во главе с США по борьбе с ИГ*.
Об освобождении Табки в среду сообщили "Сирийские демократические силы" (SDF) и силы "Сирийской арабской коалиции", которые проводили операцию при поддержке сил США и союзников с марта.
"Примерно 70 боевиков ИГ* приняли условия SDF, которые включали в себя уничтожение самодельных взрывных устройств вокруг плотины (рядом с городом – ред.), сдачу всех тяжелых вооружений ИГ* и вывод всех остающихся частей (боевиков) из города Табка", — говорится в пресс-релизе коалиции.
"Операция по захвату плотины Табки и аэродрома мешает проведению ИГ* операций в Ракке и их (боевиков – ред.) способности защитить город, а также планировать и совершать атаки против Запада за пределами страны", — отмечают в коалиции.
В пресс-релизе сообщается, что всего с ноября силы SDF освободили от ИГ* около 8 тысяч квадратных километров территории.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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