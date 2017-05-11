Богданов: в Сирии местные советы не должны подменять правительство

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 11 мая — РИА Новости. Местные советы, которые могут быть созданы в Сирии после ликвидации террористических группировок, не должны подменять собой легитимные власти, считает заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

"Вопрос еще возникает, как мне представляется, что после ликвидации присутствующих террористических группировок кто будет контролировать эти территории. Речь идет о том, что будут создаваться какие-то местные советы, но они не должны подменять собой легитимные власти, правительство, руководство в Дамаске. Это не должно потом развиваться в сторону по сути дела развала государства", — заявил Богданов журналистам.

Он отметил, что достижение мира в Сирии и ликвидация террористов требует политических решений, а не только военных.

"Это, конечно, требует координации всех действий между сирийской вооруженной оппозицией и сирийской регулярной армией. Это требует и политических решений, а не только военных", — сказал Богданов.

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