Богданов: обсуждение деталей зон деэскалации требует участия США и Иордании

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 11 мая — РИА Новости. Конкретные границы зон деэскалации в Сирии будут определены создающейся по итогам переговоров в Астане рабочей группой, участие в обсуждении должны принять и страны-наблюдатели в Астане — США и Иордания, сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов.

"Там все эти вопросы определены, которые требуют более конкретного, углубленного проговора, в том числе, конечно, с участием и стран-наблюдателей в Астане. Я имею в виду США и Иорданию",- сказал Богданов журналистам.

Он отметил, что "сейчас создается рабочая группа по деэскалации, которая должна на профессиональном, экспертном уровне с участием, прежде всего, представителей военных по картам сесть и еще раз проговорить в деталях и определить границы этих районов уже более конкретно, потому что там целая масса возникает вопросов".

"Эти смысловые и конкретные вопросы упомянуты в меморандуме, который подписан в Астане тремя странами-гарантами — Российской Федерацией, Ираном и Турцией", — добавил замглавы МИД РФ.

В меморандуме по итогам завершившихся 4 мая в Астане переговоров говорится, что страны-гаранты (РФ, Иран и Турция) режима прекращения огня в Сирии обязуются до 4 июня завершить подготовку карт зон деэскалации и районов безопасности в САР.

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