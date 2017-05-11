Начался девятый этап вывода боевиков из Хомса

ДАМАСК, 11 мая — РИА Новости. Группа из 400 боевиков и члены их семей начали покидать квартал Аль-Ваэр в городе Хомс и направились в Джараблус, на сервер провинции Алеппо, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора провинции Хомс.

"Количество выведенных боевиков сегодня должно составить 400 человек, с учетом членов семей общее число людей — тысяча семьсот",- сказали в пресс-службе.

Девятый этап вывода боевиков из квартала Аль-Ваэр проходит в рамках достигнутых от 13 марта договоренностей между сирийскими властями и рядом незаконных вооруженных банд формирований. Согласно соглашению, Аль-Ваэр должен быть освобожден от боевиков в течение восьми недель.

Всего за восемь этапов Аль-Ваэр покинули около трех тысяч боевиков. После полного окончания вывода вооруженных групп из Аль-Ваэр, Хомс присоединится к числу городов полностью контролируемых правительственными войсками САР, как Алеппо в декабре 2016 года.

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