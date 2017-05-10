"Сирийские демократические силы" освободили Табку от ИГ*

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Курдско-арабские отряды неправительственных "Сирийских демократических сил" (SDF) заявили в среду о полном освобождении от террористов группировки ИГ* города Табка и одноименной дамбы на реке Евфрат, передает агентство Франс Пресс.

Об установлении контроля над городом и дамбой агентству сообщил член курдского Комитета обороны Насер Хадж Мансур.

Табка расположена на западных подступах к главному сирийскому оплоту ИГ* — городу Ракка, который отряды планируют штурмовать в ближайшем будущем. SDF получают поддержку международной коалиции во главе с США.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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