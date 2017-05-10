Турецкий политик прокомментировал поставки США оружия курдам в Сирии

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Решение США о поставке оружия курдскому ополчению в Сирии только усилит напряженность на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости член Республиканской народной партии (РНП) Турции, ответственный в РНП за международные отношения Озтюрк Йылмаз.
"Это оружие может быть применено против Турции и против ее интересов. Я не думаю, что какая-либо гарантия… будет иметь практический смысл после вооружения группировки, которая враждебна Турции и ее интересам. Регион не станет от этого безопасней, но, напротив, в нем ожидается эскалация напряженности", — заявил политик.
Возможные поставки оружия курдам вызывали острое недовольство Турции, которая считает, что данные курдские формирования тесно связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Эта организация признается как Анкарой, так и Вашингтоном террористической.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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