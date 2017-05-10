Богданов и оппозиционер Джарба обсудили режим прекращения огня в Сирии

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы российского МИД Михаил Богданов обсудил с лидером сирийского оппозиционного движения "Сирия завтра" Ахмедом Джарбой вопросы укрепления режима прекращения огня в Сирии, сообщает МИД РФ.

Разговор состоялся по инициативе сирийской стороны. Ранее Ахмед Джарба занимал пост председателя Национальной коалиции сил сирийской революции и оппозиции (НКОРС).

"В ходе обсуждения складывающейся ситуации в Сирии и вокруг нее был сделан акцент на необходимость укрепления режима прекращения боевых действий на территории САР, в т.ч. в контексте подписания в Астане 4 мая Меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, а также решительной борьбы с терроризмом и нахождения путей политического урегулирования сирийского кризиса в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН", — говорится в сообщении МИД РФ.

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