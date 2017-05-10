На севере Сирии в результате обстрелов ИГ* погибли два подростка

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Двое подростков погибли и один получил тяжелые ранения из-за обстрела боевиками ИГ* деревни Кальта (Kalta) на севере Сирии, сообщило курдское агентство Hawar News.

По сообщению агентства, боевики ИГ обстреляли деревню в 30 километрах к востоку от города Табка. Двое подростков, в том числе 12-летний Хаммад Абд Раббу, погибли. Имя второго пока устанавливается. Еще один ребенок, 12-летний Яссер Халаф, получил тяжелые ранения, сейчас он госпитализирован.

Освобождение города Табка и "сирийской столицы" ИГ Ракки является частью объявленной "Сирийскими демократическими силами" (SDF) операции "Гнев Евфрата". Операция началась 5 ноября 2016 года.

Основой SDF являются курдские отряды, в том числе ополчение YPG, а также ополчения местных арабских племен. Операция идет при поддержке американской авиации и спецназа. В свою очередь, это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал планы поставок сирийским курдам тяжелого вооружения.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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