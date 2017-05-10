США
10.0510 мая14:48МСК
USD58.08-0.46
EUR63.26-0.98
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Курды опасаются, что договор о зонах деэскалации подорвет единство Сирии

14:4610.05.2017
(обновлено: 14:47 10.05.2017)
070
© AFP 2017 / Delil SouleimanБойцы Демократических сил Сирии (SDF) в деревне недалеко от Ракки. Архивное фотоБойцы Демократических сил Сирии (SDF) в деревне недалеко от Ракки. Архивное фото
© AFP 2017 / Delil Souleiman

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Созданные в Сирии четыре зоны деэскалации отвечают интересам стран-гарантов мирного процесса и в перспективе могут привести к распаду страны, говорится в заявлении Сирийского демократического совета (MSD), распространенном курдским агентством Hawar News.

Нужно ли России продолжать военную операцию в Сирии?
Результаты
Нужно ли России продолжать военную операцию в Сирии?

  • 64.8%

    Да, до полной победы над террористами

  • 22.9%

    Да, но проявлять осторожность и не дойти до конфликта с американцами

  • 7.6%

    Нет, свои задачи Россия там уже выполнила

  • 1.6%

    Нет, из-за американцев там сейчас опасно оставаться

  • 3%

    За ситуацией в Сирии я не слежу
Все опросы
Голосовать
Сирийский демократический совет – самопровозглашенная структура, которой принадлежит фактическая власть на севере Сирии, в сирийском Курдистане (так называемая Федерация Северной Сирии). Подконтрольные MSD отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) совместно с международной коалицией ведут освобождение городов Табка и Ракка от боевиков ИГ*. Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал планы поставок сирийским курдам тяжелого вооружения.

Представители стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) в ходе очередного раунда международных переговоров в Астане, прошедших 3-4 мая, подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Они включают провинцию Идлиб, а также определенные части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, определенные части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, определенные районы на юге Сирии — провинции Деръа и Кунейтра. Сирийские курды в переговорах в Астане участия не принимают из-за противодействия Турции, которая считает их связанными с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

Боевик курдского отряда YPG в городе Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии. Архивное фото
© AFP 2017 / Delil Souleiman
Эксперт рассказал, как поставки курдам оружия из США изменят ситуацию в САР
"Четыре зоны деэскалации являются разделом власти и собственного влияния между странами-гарантами и сирийским режимом", — говорится в заявлении Сирийского демократического совета.

"Мы опасаемся, что такое соглашение перенесет конфликт в другие безопасные районы страны. Мы выражаем большую озабоченность, что такие проекты могут подорвать единство граждан Сирии и страны в целом, а также приведут к новой опасной стадии сирийского кризиса с этническими и межконфессиональными конфликтами, что приведет к большему количеству убийств и разрушений", — отмечается также в заявлении.

Авторы заявления обратились также к странам международной коалиции, возглавляемой США, и к Российской Федерации с требованием "одинаково учитывать интересы всех граждан Сирии". "Невозможно разрешить кризис, переживаемый страной, без реалистичного рассмотрения событий на сирийской арене", — отмечает Сирийский демократический совет.

Курдский повстанец возле города Кобани в Сирии. Архивное фото
© AFP 2017 / Yasin Akgul
МИД Сирии считает, что курды воюют с ИГ* за целостность страны
В то же время совет подчеркнул, что "поддерживает любое соглашение, которое способно остановить сирийское кровопролитие", в том числе и переговоры в Астане.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что реализация меморандума о создании зон деэскалации в Сирии будет способствовать укреплению режима прекращения боевых действий, улучшению гуманитарной ситуации и в целом политическому урегулированию кризиса. Глава российской делегации на переговорах в Астане, спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев выразил мнение, что подписание меморандума открывает прямой путь не только к деэскалации ситуации в конкретных районах, но и к тому, чтобы сохранить единство, территориальную целостность Сирии. Источник в сирийском министерстве иностранных дел и по делам иммигрантов заявил, что Дамаск поддерживает российскую инициативу по созданию зон деэскалации.

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Война с терроризмом
© Инфографика
Хроника борьбы с терроризмом в Сирии
Комментировать
+
Война в Сирии
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена