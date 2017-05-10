Курды опасаются, что договор о зонах деэскалации подорвет единство Сирии

Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) в деревне недалеко от Ракки. Архивное фото

Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) в деревне недалеко от Ракки. Архивное фото

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Созданные в Сирии четыре зоны деэскалации отвечают интересам стран-гарантов мирного процесса и в перспективе могут привести к распаду страны, говорится в заявлении Сирийского демократического совета (MSD), распространенном курдским агентством Hawar News.

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Сирийский демократический совет – самопровозглашенная структура, которой принадлежит фактическая власть на севере Сирии, в сирийском Курдистане (так называемая Федерация Северной Сирии). Подконтрольные MSD отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) совместно с международной коалицией ведут освобождение городов Табка и Ракка от боевиков ИГ*. Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал планы поставок сирийским курдам тяжелого вооружения.

Представители стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) в ходе очередного раунда международных переговоров в Астане, прошедших 3-4 мая, подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Они включают провинцию Идлиб, а также определенные части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, определенные части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, определенные районы на юге Сирии — провинции Деръа и Кунейтра. Сирийские курды в переговорах в Астане участия не принимают из-за противодействия Турции, которая считает их связанными с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

"Четыре зоны деэскалации являются разделом власти и собственного влияния между странами-гарантами и сирийским режимом", — говорится в заявлении Сирийского демократического совета.

"Мы опасаемся, что такое соглашение перенесет конфликт в другие безопасные районы страны. Мы выражаем большую озабоченность, что такие проекты могут подорвать единство граждан Сирии и страны в целом, а также приведут к новой опасной стадии сирийского кризиса с этническими и межконфессиональными конфликтами, что приведет к большему количеству убийств и разрушений", — отмечается также в заявлении.

Авторы заявления обратились также к странам международной коалиции, возглавляемой США, и к Российской Федерации с требованием "одинаково учитывать интересы всех граждан Сирии". "Невозможно разрешить кризис, переживаемый страной, без реалистичного рассмотрения событий на сирийской арене", — отмечает Сирийский демократический совет.

В то же время совет подчеркнул, что "поддерживает любое соглашение, которое способно остановить сирийское кровопролитие", в том числе и переговоры в Астане.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что реализация меморандума о создании зон деэскалации в Сирии будет способствовать укреплению режима прекращения боевых действий, улучшению гуманитарной ситуации и в целом политическому урегулированию кризиса. Глава российской делегации на переговорах в Астане, спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев выразил мнение, что подписание меморандума открывает прямой путь не только к деэскалации ситуации в конкретных районах, но и к тому, чтобы сохранить единство, территориальную целостность Сирии. Источник в сирийском министерстве иностранных дел и по делам иммигрантов заявил, что Дамаск поддерживает российскую инициативу по созданию зон деэскалации.

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России

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