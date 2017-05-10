"Сирийские демократические силы" ведут подземную войну с ИГ в городе Табка

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Боевики ИГ*, осажденные "Сирийскими демократическими силами" (SDF) в городе Табка на севере Сирии, используют подземные тоннели для неожиданных атак, сообщило курдское агентство Hawar News. © РИА Новости . Михаил Воскресенский Перейти в фотобанк "Сирийские демократические силы" ликвидировали 30 боевиков в Табке

По сообщению агентства, эти тоннели были специально вырыты для скрытного перемещения боевиков, в том числе в тыл противника.

В свою очередь, бойцы SDF пытаются также проникнуть в эти подземные коммуникации для неожиданного удара по боевикам.

По данным другого курдского агентства Firat, бойцы SDF уже практически очистили Второй и Третий микрорайоны Табки от боевиков. Боевики остаются в нескольких зданиях в центре Табки, а также на плотине на Евфрате. Столкновения продолжаются.

Освобождение города Табка и "сирийской столицы" ИГ Ракки является частью объявленной "Сирийскими демократическими силами" (SDF) операции "Гнев Евфрата". Операция началась 5 ноября 2016 года.

Основой SDF являются курдские отряды, в том числе ополчение YPG, а также ополчения местных арабских племен. Операция идет при поддержке американской авиации и спецназа. В свою очередь, это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал планы поставок сирийским курдам тяжелого вооружения.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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