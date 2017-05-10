В США рассчитывают освободить Ракку с помощью курдов

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В США рассчитывают на курдов как на единственную силу, которая в ближайшее время сможет успешно осаждать Ракку, заявил во вторник официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Курдские отряды — это единственная сила, которая сможет в ближайшее время успешно осаждать Ракку", — заявил он на брифинге с прессой.

При этом Спайсер признал, что в Вашингтоне знают об опасениях турецкой стороны относительно вооружения курдов. Спайсер заверил Турцию "в приверженности США защите своих союзников по НАТО". Представитель Белого дома не уточнил, обсуждал ли Трамп вопросы поставки оружия курдским силам с Анкарой.

Возможные поставки оружия курдам вызывают недовольство в Турции, где считают, что курдские формирования связаны с запрещенной "Рабочей партией Курдистана". РПК признается и Анкарой, и Вашингтоном террористической организацией.

План Трампа по поставкам оружия

Президент США Дональд Трамп одобрил план по вооружению сирийских курдов, которые воюют против группировки "Исламское государство"*. Курдские элементы "Сирийских демократических сил", которые ведут бои за окружение "столицу" ИГ* в Сирии город Ракку, будут получать от Пентагона все необходимое для успешного завершения операции. США и их союзники оказывали этим силам поддержку с воздуха, а также помощь в боевой подготовке.

Оружие для взятия Ракки

Как сообщили в Пентагоне, США поставят курдам "ограниченную партию" оружия, которой будет достаточно для освобождения Ракки от боевиков группировки "Исламское государство"*.

"Мы хорошо осознаем обеспокоенности Турции в области безопасности в связи с этими действиями (США)… Мы передаем это вооружение для достижения конкретной военной цели. Мы передаем определенное количество вооружений, которое необходимо для взятия Ракки", — заявили в пресс-службе оборонного ведомства США.

Курдам придется вернуть Ракку арабскому населению

После освобождения города от боевиков ИГ* курды должны будут передать город в руки местного арабского населения, считают в Пентагоне. "Мы ожидаем, что курдские элементы "Сирийских демократических сил" уйдут из Ракки после ее взятия. Мы ожидаем, что управлять (городом) будут сирийские арабы, что отражает состав местного населения", — заявили в пресс-службе ведомства.

В США считают, что лишь курдские силы способны "уничтожить криминальные элементы, которые называют себя ИГ*", что, по словам представителей Пентагона, является "ключевым моментом".

*Террористическая группировка, запрещенная в России