Число присоединившихся к перемирию населенных пунктов в Сирии достигло 1492

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Количество населенных пунктов в Сирии, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1492, за сутки было подписано девять соглашений, сообщило во вторник Минобороны РФ.

"В течение суток подписано девять соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий в населенных пунктах Джадия провинции Деръа, Курсиан, Реджем-эль-Котт, Эль-Храйба, Бернан, Хавва, Джайдет-Нуаф, Умм-Хлахи, Шаарра провинции Идлиб. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1492", — говорится в сообщении.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Как отметили в Минобороны, количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 213.

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