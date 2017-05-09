Западные члены Совбеза ООН хотят узнать детали по зонам деэскалации в Сирии

ООН, 9 мая — РИА Новости, Ольга Денисова. Западные страны-члены Совета Безопасности ООН рассчитывают получить больше информации о создании в Сирии зон деэскалации, прежде чем принимать резолюцию в поддержку достигнутых в Астане договоренностях, сообщил журналистам постоянный представитель Швеции при ООН Олаф Скуг.

Ранее Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции в поддержку создания зон деэскалации в Сирии, договоренности о которых были достигнуты в Астане. Как сообщили РИА Новости в понедельник в постпредстве Уругвая при ООН (председатель СБ в мае), точная дата голосования по документу пока не определена.

Скуг сообщил журналистам в ООН, что делегация Швеции "пытается предложить, чтобы страны-гаранты проинформировали нас об итогах дискуссии, о состоянии дел между сторонами, позиции режима и оппозиции по этим соглашениям, чтобы мы могли понять, как это будет выполняться".

"Нам нужно немного больше информации об этих соглашениях, что они подразумевают. Поэтому нам нужна информация, и если мы ее получим, убежден, мы сможем прийти к согласию по хорошей резолюции СБ ООН в поддержку (договоренностей)", — отметил шведский дипломат. По его словам, работа будет проложена в ближайшие несколько дней.

Проект резолюции РФ приветствует подписанный 4 мая в Астане меморандум, призывает все стороны соблюдать режим прекращения огня, установленный в стране в конце декабря 2016 года, а также призывает государства способствовать выполнению меморандума о создании зон деэскалации.

Представители стран-гарантов (РФ, Иран, Турция) перемирия в Сирии в ходе очередного раунда международных переговоров в Астане подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии, которые включают провинцию Идлиб, а также части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, районы на севере провинции Хомс, Восточная Гута, территории на юге Сирии — провинции Деръа и Кунейтра. Меморандум вступил в силу в день его подписания.

В ООН, по словам представителя генсека организации Стефана Дюжаррика, пока не сообщают о возможном участии в установлении зон деэскалации. "Мы еще изучаем, что может потребоваться от нас", — сообщил он журналистам. Он напомнил, что спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура "высказывался в поддержку процесса в Астане".

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