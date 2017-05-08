Де Мистура возобновит межсирийские переговоры 16 мая

ЖЕНЕВА, 8 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура возобновит межсирийские переговоры в Женеве 16 мая, говорится в сообщении офиса спецпосланника, распространенном в понедельник.

"Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура возобновит межсирийские переговоры под эгидой ООН в Женеве 16 мая", — говорится в заявлении.

Как отмечается, на шестом раунде переговоров де Мистура рассчитывает усилить работу с делегациями по повестке дня, согласованной по итогам Женевы-4.

Де Мистура также рассчитывает, что договоренности о деэскалации в Сирии, достигнутые в Астане 4 мая, будут полностью выполнены.

Пятый раунд межсирийских переговоров состоялся в Женеве 23-31 марта и не принес видимого продвижения в процессе политического урегулирования.

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