Отряды "Сирийских демократических сил" разделили позиции ИГ* в Табке

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Отрядам "Сирийских демократических сил" (SDF) удалось рассечь на две части районы в сирийском городе Табка, подконтрольные ИГ*, что облегчит штурм города, сообщает курдское агентство Hawar News.

В результате шедших всю ночь столкновений бойцы SDF взяли под контроль так называемый Первый микрорайон города Табка. Это позволило отсечь позиции ИГ на плотине реки Евфрат от остальных районов, занятых боевиками – Второго и Третьего микрорайонов. Сейчас в них продолжаются столкновения между SDF и ИГ.

Одновременно саперы SDF ведут разминирование Первого микрорайона и поиски тел погибших. В квартале Магаджиа Табка Кадим бойцы SDF обнаружили тюрьму ИГ, которая к этому моменту была уже пуста. Тюрьма состояла из многих камер и клеток, где содержались заключенные и пленные. В тюрьме было женское отделение, информирует агентство.

Освобождение города Табка и "сирийской столицы" ИГ Ракки является частью объявленной "Сирийскими демократическими силами" операции "Гнев Евфрата". Операция началась 5 ноября 2016 года.

Основой SDF являются курдские отряды, в том числе ополчение YPG, а также ополчения местных арабских племен. Операция идет при поддержке американской авиации и спецназа. В свою очередь это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России

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