Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 19 нарушений

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировали 19 нарушений, Турции — пять, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 19 случаев стрельбы в провинциях Дамаск, Латакия, Деръа, Хама. Турецкой частью представительства зафиксировано пять нарушений, из них в провинциях Дамаск, Деръа", — говорится в документе.

Также в бюллетене говорится, что в течение суток подписано четыре соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий в населенных пунктах Хабаб провинция Деръа, Эль-Маталех провинция Дамаск, Схита и Аль Книф провинция Эль-Кунейтра. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1483.

Более того продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 213.

Специалисты Центра за сутки доставили 6 тонн питьевой воды жителям провинции Алеппо, гумпомощь получили 1 тысяча 880 человек. Всего проведена 1 тысяча 181 гуманитарная акция. Также российская авиация доставила 21 тонну продуктов питания в район города Дэйр-эз-Зор, акция прошла по линии ООН.

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