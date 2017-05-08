Турция призвала сирийскую оппозицию не поддаваться на провокации боевиков

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Турция сообщила РФ, что призвала лидеров вооруженной оппозиции САР не поддаваться на провокации террористов, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Российской стороной было направлено обращение турецкой стороне с просьбой призвать подконтрольные вооруженные группировки оппозиции не поддаваться на провокации террористов против сирийских правительственных войск. Турецкая сторона уведомила российскую о том, что призвала лидеров оппозиции не поддаваться на провокации террористов группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "ИГИЛ"*", — говорится в документе.

* Террористические группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" запрещены в России.