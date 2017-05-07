Курды освободили от ИГ* госпиталь и ликвидировали 32 боевика в Табке

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. "Сирийские демократические силы" (SDF) продолжают штурм города Табка на севере страны, они освободили госпиталь Ватани и ликвидировали 32 боевика, сообщает курдское агентство Firat.

По данным агентства, бои продолжаются в кварталах Hey Ewwel, Hey Salis и Tanî. От боевиков был освобожден госпиталь Ватани, который они превратили в свою опорную базу. Четыре боевика были ликвидированы, в том числе один из их главарей по имени Абу Михеммед Аль-Кетани. Три бойца SDF получили ранения.

Всего за сутки было ликвидировано 32 боевика. Международная коалиция нанесла по позициям ИГ* в городе Табка восемь авиаударов, сообщает агентство.

Освобождение города Табка и "сирийской столицы" ИГ* Ракки является частью объявленной "Сирийскими демократическими силами" (SDF) операции "Гнев Евфрата". Операция началась 5 ноября 2016 года.

Основой SDF являются курдские отряды, в том числе ополчение YPG, а также ополчения местных арабских племен. Операция идет при поддержке американской авиации и спецназа. В свою очередь, это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

*Террористическая группировка, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>