Курды ликвидировали еще 19 боевиков ИГ* в боях за Табку

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. "Сирийские демократические силы" (SDF) продолжают штурм города Табка на севере страны, в ходе столкновений ликвидировано еще 19 боевиков "Исламского государства"*, сообщило курдское агентство Hawar News.

По данным агентства, бои продолжались в кварталах Hey Ewwel и Hey Salis. Ликвидировано 19 боевиков, в том числе четыре снайпера. Два бойца SDF получили ранения. Бои продолжаются.

Освобождение города Табка и "сирийской столицы" ИГ* Ракки является частью объявленной "Сирийскими демократическими силами" (SDF) операции "Гнев Евфрата". Операция началась 5 ноября 2016 года.

Основой SDF являются курдские отряды, в том числе ополчение YPG, а также ополчения местных арабских племен. Операция идет при поддержке американской авиации и спецназа. В свою очередь, это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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