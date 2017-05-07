Начальники генштабов Турции и США обсудили ситуацию в Сирии и Ираке

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Начальник генштаба Турции Хулуси Акар и его американский коллега Джозеф Данфорд обсудили во время встречи в Вашингтоне ситуацию в Сирии и Ираке, сообщает агентство Anadolu.

Встреча начальников генштабов состоялась в субботу в Вашингтоне в преддверии визита в США президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Поездка турецкого лидера намечена на середину мая. На встрече начальников генштабов также присутствовали глава Национальной разведывательной организации (MIT) Турции Хакан Фидан и пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.

Представители стран-гарантов (РФ, Иран, Турция) перемирия в Сирии в ходе очередного раунда международных переговоров в Астане, прошедших 3-4 мая, подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Они включают провинцию Идлиб, а также определенные части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, определенные части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, определенные районы на юге Сирии — провинции Деръа и Кунейтра.

Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. В его результате, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию, перейти в наступление на ключевых направлениях.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>