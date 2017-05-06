МИД: доклад HRW о применении химоружия в Идлибе не выдерживает критики

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Доклад международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) о том, что в сирийском Хан-Шейхуне армией САР были якобы применены авиабомбы советского производства, не выдерживает критики, говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
"Не выдерживают критики "изыскания" по Хан-Шейхуну и упомянутой "Хьюман Райте Уотч". Все соответствующие заключения строятся в основном на показаниях свидетелей, собранных практически полностью дистанционно. Да и свидетели принадлежат лишь к сирийской оппозиции. О какой объективности в данном случае можно вести речь?", — отмечает российское дипведомство.
Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
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