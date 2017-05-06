МИД: доклад HRW о применении химоружия в Идлибе не выдерживает критики

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Доклад международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) о том, что в сирийском Хан-Шейхуне армией САР были якобы применены авиабомбы советского производства, не выдерживает критики, говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

Ранее HRW опубликовала доклад, в котором утверждается, что сирийская армия якобы применила химическое оружие в Хан-Шейхуне 4 апреля, используя бомбу советского производства KhAB-250 (ХАБ/ХБ).

"Не выдерживают критики "изыскания" по Хан-Шейхуну и упомянутой "Хьюман Райте Уотч". Все соответствующие заключения строятся в основном на показаниях свидетелей, собранных практически полностью дистанционно. Да и свидетели принадлежат лишь к сирийской оппозиции. О какой объективности в данном случае можно вести речь?", — отмечает российское дипведомство.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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