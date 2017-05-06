МИД: материалы ОЗХО по применению химоружия в Алеппо передадут в СМР

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Все материалы по расследованию произошедшего 16 сентября 2016 года инцидента с использованием химоружия в сирийской провинции Алеппо, имеющиеся в распоряжении Миссии ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС), будут переданы Совместному механизму ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химоружия в Сирии (СМР), говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"Исходим из того, что все имеющиеся в распоряжении МУФС материалы будут переданы Совместному механизму ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химоружия в Сирии (СМР), который, в свою очередь, в соответствии с имеющимся мандатом приступит к их тщательному изучению", — сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

Также подчеркивается, что "нужно установить конкретных виновных в упомянутом химинциденте, а также тех, кто стоит за ними, возможно, направляя их деятельность из-за пределов Сирии".

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