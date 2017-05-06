Армия Сирии взяла под контроль стратегически важную высоту в провинции Хомс

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Сирийская армия продолжила бои с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ), в провинции Хомс взята под контроль стратегически важная высота, сообщил спутниковый канал сирийского телевидения.

В восточной части провинции Хомс армейские подразделения и их союзники установили контроль над стратегически важной высотой Арраж Мальали, выбив террористов ИГ, сообщил телеканал.

Кроме того, сирийские ВВС разгромили позиции ИГ и склад боеприпасов в селении Аль-Габра Аш-Шаркия.

Продолжились бои и в провинции Дейр-эз-Зор, где боевики ИГ осаждают одноименную столицу региона. По сообщению телеканала, здесь сирийские ВВС нанесли удары по позициям ИГ в районах Аль-Макабер и Ас-Сарда, а также в в квартале Аль-Омаль в самом городе Дейр-эз-Зор. Кроме того, в городе Абу-Кемаль этой же провинции ликвидировано несколько главарей ИГ.

В свою очередь, в городе Дейр-эз-Зор террористы ИГ выпустили с беспилотного летательного аппарата несколько бомб по жилому кварталу Аль-Кусур. Погиб ребенок, еще четыре человека получили ранения.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>