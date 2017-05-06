МИД призвал к скорейшему расследованию инцидентов в Хан-Шейхуне и Шайрате

МИД РФ НАСТАИВАЕТ НА СКОРЕЙШЕМ НАПРАВЛЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ В ХАН-ШЕЙХУН И НА АВИАБАЗУ ШАЙРАТ, ГДЕ ЯКОБЫ ХРАНИЛИСЬ БОЕПРИПАСЫ С ЗАРИНОМ

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