Лавров оценил позицию США по меморандуму о зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. США приветствовали результат последней встречи в Астане по сирийскому урегулированию, и это не случайно, так как достигнутая договоренность по зонам деэскалации перекликается с выдвинутыми ранее Вашингтоном инициативами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сами Соединенные Штаты в начале этого года предлагали с целью формирования условий для того, чтобы обезопасить гражданское население, прекратить насилие в тех районах, где наиболее ожесточенные боевые действия велись между правительством и вооруженной оппозицией. И не случайно Соединенные Штаты приветствовали результат встречи в Астане — вот договоренность о создании зон деэскалации", — сказал он в интервью телерадиокомпании "Мир".

Представители стран-гарантов (РФ, Иран, Турция) перемирия в Сирии в ходе очередного раунда международных переговоров в Астане подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии, которые включают провинцию Идлиб и семь других регионов. Согласно меморандуму, с 6 мая в этих зонах прекратятся любые столкновения между правительственными войсками и вооруженными группировками.

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